第13屆「感動久久」全國校園短片徵選，今（1日）舉辦頒獎典禮，邀請到「怪物新人」李沐擔任評審，她今年初主演《我吃了那男孩一整年的早餐》全台熱賣超過8000萬，男主角周興哲日前更雙料提名金馬獎最佳新演員、最佳原創電影歌曲，李沐表示，第一時間就已傳訊恭喜對方，還不忘開玩笑要周興哲仿效電影劇情，做一整年的手工飯糰分給《早餐》劇組享用。

李沐先前在宣傳電影時，曾誇讚周興哲廚藝很好，「如果這次他要做飯糰，就希望能有更多人嚐到他的手藝，而且裡面一定要包很厲害的東西」。李沐去年也以《青春弒戀》入圍金馬獎最佳新演員，如今交棒給搭檔周興哲，她以過來人的身分表示，告訴周興哲就平常心面對，也認為對方為這部電影貢獻相當多心力，「不僅主演，也寫了很多音樂，希望他能獲得肯定」。

而首次擔任評審的李沐，也分享與黃信堯、盧建彰、劉梓潔、賴孟傑4位導演前輩評選討論中學習到實用的溝通技巧，且尤其欣賞參賽的動畫作品，「打破想像的限制以新穎手法創作，期待未來有更多大膽、天馬行空的靈感激盪。」讚嘆創作者們在篇幅限制下仍呈現概念完整的作品，深受作品啟發。評選過程中，也讓她學到以多元的角度欣賞不同創作者對於「感動」的詮釋。

曾執導《大佛普拉斯》、《同學麥娜絲》獲好評的導演黃信堯，此次擔任評審長，不忘自虧「遲到太久，結果一到場就被大家推舉當評審長」，他坦言討論過程相當激烈，也勉勵參賽者，「即使沒有入圍，但有參賽就展現出了執行力，3分鐘以內的影片長度不好掌握與發揮，多數感受到有種長片被剪成符合競賽長度的影片，建議內容不要太多、太大，好好講一件事。」