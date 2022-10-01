歐洲央行（ECB）和加拿大銀行（BOC）等部份主要央行，隨著美國聯準會Fed採取積極升息腳步，藉以緩衝歐元、加幣等本幣受到強勢美元的影響。星展銀行（台灣）財富管理投資顧問部副總裁陳昱嘉指出，現在最擔心各國如果進一步緊縮貨幣，導致全球經濟陷入經濟衰退、或發生金融危機，美元勢必可能進一步走升。

大多數非美貨幣今年來兌美元匯率，重貶至歷史低點，導致一籃子貨幣的美元指數勢如破竹，9月下旬美國聯準會的鷹派作法再度刺激美元指數上衝到114.18、創20年來高點。然而，悲觀氛圍環繞的非美貨幣，在9/28出現轉機，美元指數戲劇性下跌，及至9/29出現2.2％的跌幅，創下2020年3月以來最大跌幅。

匯銀主管指出，美元指數下跌的主要原因，其一，來自歐元和英鎊走強，前者受到歐洲央行理事會下個月可能升息75個基點的消息，歐元上漲；後者則是英國央行的行動支持、和空頭回補的預期。另一個原因，鴿派聲量在市場提高，避險需求減弱，美元指數趁勢修正。

截至9/30，歐元兌美元匯率從0.96回到0.98，英鎊兌美元匯率回升更為顯著，自9/26的1.068，回升到1.117，超過10日均價線。

DailyFX高級分析師Legen Tang認為，技術上，美元指數短期若能站穩113，仍有希望向上挑戰114.50，一旦成功上挺，估計將出現更大的上漲空間，反之，如果站不穩就應小心應對，可能會出現類似今年5、7月份的下行行情。

星展集團認為，在明年經濟軟著陸的假設下，當Fed停止大幅度的升息，回到正常升息幅度，於最終停止升息前，美元的高點將可能出現在2022年第4季，2023年則將呈現盤整。

陳昱嘉表示，估計美國聯邦公開市場委員會（FOMC）會在11月祭出第4次升息75個基點，之後的升息幅度將逐縮小，屆時對美元支撐的力道也將逐漸降低。