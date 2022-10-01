《哈勇家》中飾演孫子「以諾」的張祖鈞演技自然，獲今年金馬獎最佳新人演員提名。（海鵬提供）

温昇豪（中）和曾珮瑜（左）在《夢遊樂園》中扮假面夫妻。（海鵬提供）

由陳潔瑤執導的溫馨家庭喜劇片《哈勇家》，在今年金馬獎上獲最佳影片、導演、劇本等6項大獎，片中素人演員的演出不顯生澀，感動人心，尤以飾演「阿嬤」的林詹珍妹最令人驚艷，讓她成功入圍金馬獎最佳女配角，飾演孫子「以諾」的張祖鈞也不惶多讓，自然演技蓄勢待發，該片在國際影展也傳出捷報，順利入選將在本月底登場的「第19屆香港亞洲電影節」。

另一部獲選的台灣電影則是獲在今年台北電影節獲最佳男主角等4項提名的《夢遊樂園》，作為香港最具規模的影展之一，香港亞洲電影節今年似乎對台灣家庭劇情片情有獨鍾，該片是導演賴國安的第2部劇情片，透過一個家庭發生的矛盾與衝突，加上令人驚豔的奇幻元素，探討婚姻與家庭的意義，男女主角温昇豪、曾珮瑜在片中扮演「假面夫妻」，首次大銀幕合作便火花四射。

另外，日本導演深田晃司獲選威尼斯競賽片的家庭電影《還有愛的日子》也在其列。

該電影節節目策劃鄭宇成表示，《夢遊樂園》呈現了成人世界的荒誕景象，影像迷人又夢幻。他並推崇《哈勇家》將一個家族、在神靈與世俗拉扯的世界中面對的美事與妙事，講得十分恬靜動人。「第19屆香港亞洲電影節」將於本月25日展開為期20天的放映與活動，《哈勇家》將於11月11日在台上映，《夢遊樂園》則預定明年春天推出。