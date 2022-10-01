癌症找上門，一般人很難保持冷靜，不過外科醫師江坤俊日前分享門診真實病例，一名60多歲的婦女胸部出現硬塊，確診是乳癌後態度異常冷靜，也沒有家人陪同看診，江坤俊好奇詢問後，女患者才透露，自己必須照顧高齡90多歲的媽媽，還哭著求醫生：「不要讓媽媽知道我得乳癌」。

江坤俊在FB粉專發文表示，某日門診來了一名60多歲的女性患者，左胸有一顆將近8公分的硬塊，江坤俊安排女患者切片檢查後，叮嚀下次回診時要帶家屬一起來，但沒想到，女患者回診時仍是孤零零的一個人。

江坤俊表示，切片檢查結果不出所料就是乳癌，便開始跟女患者說明後續的治療方式，讓女患者依照自己的情況選擇，而女患者立即鎮定又快速地作出決定，讓江坤俊好奇發問：「妳為什麼選擇這種方法？」

一句普通的詢問，卻讓原本淡定的女患者崩潰大哭，表示自己還需要照顧90多歲的母親，「我不能消失太久，媽媽如果太多天沒看到我，她一定會問，我不要讓她知道我得乳癌，我不要讓她看出來我在治療」。這番話，讓江坤俊的心都揪了起來，更承諾：「妳的要求，我一定會做到」。

貼文曝光後，短短5個小時就有超過2.5萬人按讚，網友紛紛留言，「真的眼淚流下來，祈求上天保佑她一切順利」、「老人照顧老老人，未來的趨勢…」、「太多的人總是掛心家人，好心疼」、「視病如親，有位優秀善良的醫師，祝福她平安順利」。