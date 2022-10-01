國民黨屏東縣長參選人蘇清泉今（1）日下午在屏東市仁愛路屏東女中前舉行競選總部成立暨音樂會。蘇清泉表示，重磅貴賓共同出席，歡迎線上線下大家一起支持參與，屏東出頭天！

蘇清泉今(1日)在臉書粉專貼文 表示，屏東出頭天！我們在屏東市仁愛路與公園路口成立競選總部暨祈福音樂會。歡迎鄉親們共襄盛舉，線上的朋友舉起你們的雙手一起搖擺！這次特別來賓有國民黨主席朱立倫、立委高金素梅（吉娃斯．阿麗）、前國民黨主席江啟臣、立委廖婉汝、孔文吉、李德維、鄭正鈐、曾銘宗、前衛生署長楊志良等人， 並邀請莊振凱、哈雷樂團等人表演。

網友紛紛表示，「屏東出頭天，蘇清泉當選」、「屏東鄉親們，是要清一清民進黨的大帳啦，加油、加油、加油囉！」、「有能力的好人，屏東人要改變才會進步」、「祝福蘇清泉好運，當選喔」、「感謝朱立倫市長來幫蘇院長輔選」、「太棒了，重現藍天，下架無能民進黨」、「屏東縣是該換人做做看！」、「全力支持」。