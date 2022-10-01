大陸7省高溫黃色預警局地40℃，江西湖南特旱橙警。（澎湃新聞）

十一假期第一天，大陸中央氣象台10月1日18時繼續發布高溫黃色預警，有7省份部分地區最高37至39℃，局部地區達40℃。此外，江西、湖南等省出現局地特旱，氣象台繼續發布氣象乾旱橙警。

大陸中央氣象台預計，10月2日白天，河南南部、安徽、江蘇西部、湖北中東部、湖南、江西、浙江中西部、福建、重慶東南部、貴州東部、廣西東北部、廣東北部等地，有35℃以上高溫天氣。其中，河南東南部、安徽、湖北東部、湖南中東部、江西、浙江西部、福建北部等地部分地區最高氣溫37～39℃，局地可達40℃以上。

此外，氣象台同時繼續發布氣象乾旱橙色預警，1日氣象乾旱監測，江蘇西部、浙江南部、安徽、河南、湖北、福建、江西、湖南、貴州北部和東部、廣東北部和東部、廣西中北部、重慶東南部等地，存在中度至重度氣象乾旱。

浙江西南部、安徽南部、湖北東部、福建中部至北部、江西、湖南中部至南部等地有特旱。

預計，未來3天，河南、安徽北部、江蘇北部等地部分地區有中到大雨，其中，河南北部等地部分地區有暴雨或大暴雨，對緩解氣象乾旱有利，但其餘大部分旱區仍將少雨，氣象乾旱將持續或發展，需要繼續做好防旱抗旱相關工作。