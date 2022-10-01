最高法院審理發現，台中地院在3年前審理一起妨害性自主案，有1名未參與審理法官竟參與判決，經撤銷發回台中高分院，高分院更一審再撤銷發回台中地院，將重新分案、重新審理。律師徐松奎1日表示，刑事或民事訴訟都要由法官直接言詞審理、綜合辯論意旨做最後判決，若參與審理、審判的法官不同即有違規定，最高法院撤銷發回才能保障當事人權益。

江姓男子涉妨害性自主罪案，台中地院審理判決後，上訴到最高法院，最高法院發現台中地院參與審理法官，與判決書合議庭法官名單不同，審判筆錄登載審判長為陳鈴香、法官彭國能及陳怡珊參與審理；但判決書卻登載審判長為陳鈴香、法官陳航代及陳怡珊。

最高法院以違反《刑事訴訟法》相關規定，撤銷判決，發回台中高分院審理；台中高分院更一審再發回地院。

台中地院表示，該案陪審法官為陳航代，在審理最後一庭時，因有事請假，由法官彭國能代理開庭並簽名，後續製作判決筆錄時，因疏未注意造成錯誤，台中地院將重新由電腦分案重新審理，未來將加強檢討流程，避免再發生類此事件。

律師徐松奎表示，不管刑事或民事訴訟都規定要直接言詞審理，由法官綜合全部辯論意旨作最後判決。該案判決中出現未參與審理法官，不符規定，對當事人權益也沒有保障，當事人可以聲請上訴救濟，最高法院撤銷發回重新審理，對當事人權益的保障才能比較完整。