日本傑尼斯事務所旗下男團「Travis Japan」自2012年組成，由麥可傑克森的御用編舞師Travis Payne親自參與挑選成員，並以Travis Payne本人的名字命名，近日宣布與美國環球音樂集團 （UMG）旗下的國會音樂集團（CMG）正式簽約，以「全球範圍發展」為目標，將於本月28日在全球同步發行新曲。

「Travis Japan」2017年固定為川島如惠留、七五三掛龍也、吉澤閑也、中村海人、宮近海斗、松倉海斗、松田元太共7名成員，舉行過數次東京巨蛋規模的演唱會，在無數次的訓練中不斷增強他們的舞蹈實力，在美國進修的期間，更進一步提高了他們的英語能力，抵美初期就參加了世界最大的舞蹈比賽《World of Dance》，在預先的排位賽得到第3名後，於美國分組位居第4名，也在今年7月舉行的世界比賽中獲得第9名。

「Travis Japan」 甚至還登上美國知名選秀節目《美國達人秀》，用英語演唱了他們的招牌歌曲〈My Dreamy Hollywood〉，並以完美的舞姿、俐落統一的動作帶來令人驚嘆的舞台演出，獲得評審與觀眾一致的熱烈鼓掌，並成功進入準決賽。團體在美國穩步經營並累積了不少粉絲數，也引起了環球音樂集團的關注，決定簽署全球範圍的合約並將發行他們的音樂。