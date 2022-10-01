華語樂壇天后葉蒨文，雖然已淡出演藝圈多年，但仍會透過社群分享近況，9月30日是她的61歲生日，她也感性在微博寫下近4千字的長文，並曝光和朋友慶生的照片，其中有「最美港姐」稱號的朱玲玲也驚喜現身，好狀態令人驚艷不已。

葉蒨文長文中不僅講述和老公林子祥參加陸綜《聲生不息》的經歷，還提到自己今年確診並傳染給家人，而她發高燒2天還劇烈咳嗽，「服用了政府提供的藥，好好休息，喝熱飲，盡可能吃得健康，在房間裡盡可能多運動」，所幸現在已恢復健康。

朱玲玲(左一)優雅現身替葉蒨文慶生。(圖／取自葉蒨文微博)

而葉蒨文也曬出慶生合照，頂著白髮的她，看起來氣色很好，優雅老去的她對鏡頭燦笑，依舊氣場十足，而令人驚喜的是，被譽為「最美港姐」的朱玲玲，也和老公羅康瑞一起現身，打扮高貴典雅的她，雖然站在最旁邊，但依然十分搶鏡，保養得宜完全看不出64歲。

葉蒨文婚後就把重心轉往家庭，漸漸淡出演藝圈，而她近年來頂著滿頭白髮和臉上清晰可見的歲月痕跡，但臉上仍保持自信和瀟灑，完全展現「優雅地變老」，她也從容看待變老一事，認為真正的美，是內心的愛與美。