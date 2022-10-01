民進黨台北市長參選人陳時中1日舉行競選總部成立大會，他左打無黨籍參選人黃珊珊對台北市長柯文哲的江郎才盡無力回天，右批國民黨參選人蔣萬安想靠操作對立、煽動仇恨選，但自己才是對台北最用心、最了解的人。對此，黃珊珊競選辦公室回嗆，陳時中再怎麼自我催眠，也無法掩飾不熟市政的事實。

對於陳時中自稱對台北最用心，黃珊珊競選辦公室表示不以為然，反問「為什麼台北疫情嚴重的時候，陳指揮官要對萬華落井下石呢？為什麼對於中央卡住大巨蛋這麼久，現在不去幫忙了解一下問題在哪裡呢？而要等到當選之後呢？」種種民粹語言不但無益市政，更無法掩飾他陳時中對台北市政不熟悉與不用心。

黃珊珊競選辦公室發言人李昀臻認為，陳時中參選以來，對於近8年的台北市政發展遮眼不看、充耳不聞，甚至沒有細讀8年的施政報告，只一味盲目批評，未提出具體建議，唯一讓人印象深刻的政見僅有陷入偷窺風暴的「免治馬桶」。

李昀臻狠酸，陳時中不斷觀風向、變人設、譁眾取寵，對台北市民僅有娛樂效果，而無實際建樹。如果只是高喊「我很想要當選，我一定要當選」，卻根本提不出具體可行的政見，無異於陷入自我催眠的幻境之中，無法提升市長選舉的格局。

她表示，反觀黃珊珊宣布參選後已針對台北市做出整體規畫，包括延續北市府既有施政，提出首都進化雙軸線、首都再進化-都市再生、永續台北、前瞻教育等實際可行具體計畫，未來還將陸續針對社會福利、振興經濟發展、文化傳承與提升等具體面向提出政見，盼對手能夠揚棄民粹式口水及汙衊，對台北市未來發展提出正向意見。

她呼籲，對手陣營若能對政策下苦功，努力惡補，或許就敢站上政策辯論台，一起向市民闡述對台北市政的規畫，畢竟真理愈辯愈明，若只敢躲在意識形態及民粹語言之後，試圖掩飾自身對市政的不熟悉，這樣只會讓台北市民更失望而已。期盼各陣營都能回歸市政辯論，讓台北市的選舉文化走向理性思辨，而非民粹口水。