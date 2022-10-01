關渡宮媽祖文化季暨三百一十周年慶1日開始，由台北市玉成國小的舞龍率先登場。（鄧博仁攝）

關渡宮媽祖文化季暨三百一十周年慶1日開始，「傳統南獅」由台北市玉成國小隊率先登場。（鄧博仁攝）

關渡宮媽祖文化季暨三百一十周年慶1日開始，薇閣國小以醉獅來詮釋「傳統南獅」。（鄧博仁攝）

關渡宮媽祖文化季暨三百一十周年慶1日開始，薇閣國小以醉獅來詮釋「傳統南獅」。（鄧博仁攝）

關渡宮媽祖文化季暨三百一十周年慶1日開始，新北市十分國小以醉獅來詮釋「傳統南獅」。（鄧博仁攝）

關渡宮媽祖文化季暨三百一十周年慶1日開始，台北市民族國小由女同學表演「傳統南獅」，觀眾直呼好會扭。（鄧博仁攝）

關渡宮媽祖文化季暨三百一十周年慶1日開始，台北市民族國小由女同學表演「傳統南獅」。擔任獅頭的是簡愛同學，簡同學媽媽是護理師，疫情期間忙於照顧許多民眾，她從媽媽身上學習到「做好本份」職責，她用這份精神扮演好獅頭的角色。（鄧博仁攝）

關渡宮媽祖文化季暨三百一十周年慶1日開始，新北市三芝國小組隊報名「傳統南獅」比賽。（鄧博仁攝）

關渡宮媽祖文化季暨三百一十周年慶1日開始，在秋高氣爽的天氣下，小朋友在開幕表演結束後，滿頭大汗。（鄧博仁攝）

關渡宮媽祖文化季暨三百一十周年慶1日開始，開幕表演先由舞獅精彩演出。（鄧博仁攝）

關渡宮媽祖文化季1日開跑，集結技藝、學術、公益與藝文四大面向，打造一系列精彩可期的活動。首先由「全國聖母盃舞龍舞獅錦標賽」熱鬧登場，邀集各年齡層的舞龍舞獅隊伍齊聚一堂，展現超群技法。 一早來自各縣市的小學生登場，原先報名舞龍隊伍的新北市八里區長坑國小，因有小朋友確診只好棄權參賽，剩下台北市玉成國小小朋友參賽，他們井然有序的舞龍，獲得熱烈掌聲。接著由國小組的單獅登場，首先參賽項目是「傳統南獅」，許多國小都以「醉獅」登場，其中以薇閣國小精湛的滾動獅子表演獲得高分。

台北市民族國小則以女同學擔任舞獅及打鼓的角色，民族國小重視美術技能教育養成並設立美術班，舞獅隊已成立20年，具有相當的傳承。今天擔任舞獅獅頭的是簡愛同學，簡同學媽媽是護理師，疫情期間忙於照顧許多民眾，她從媽媽身上學習到「做好本分」職責，她用這份精神扮演好獅頭的角色。

10月適逢關渡宮開基310週年紀念，除有廟會陣頭的遶境祈安、舞龍舞獅錦標賽，還有公益祈福路跑GO、國際學術研討會等眾多內容。在活動期間於關渡宮的「干豆媽文化館」、「關渡人文館」等多功能文化館將展出各項典藏文物，包括「王連盛老師佛像展」及「大專西畫展」，同時推出「310週年時光照片展」等，喜歡懷舊照片的朋友千萬別錯過，透過一系列的文化推廣、學術研討與廟會節慶等活動，一起感受關渡及宮廟的傳統的文化藝術。