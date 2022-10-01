媒體人黃揚明。（資料照片）

（取自民視臉書）

名嘴周玉蔻日前曾在民視《辣新聞152》暗指蔣萬安不捐血，因為怕被驗血。此發言遭到民視更正，認為是主持人發言失誤。資深媒體人黃揚明表示「罰有沒有用？當然有用！」並呼籲政黨輪替是最好防腐劑！

民視於9月30日在臉書聲明，2022年9月15日《辣新聞152》節目於民視台灣台播出內容，主持人周玉蔻提到「蔣萬安不去捐血」並非事實。經查證，蔣萬安委員曾於2022年6月5日上午在士林響應捐血活動。針對主持人發言失誤，造成閱聽人誤解，特此更正，以正視聽。

對此，資深媒體人黃揚明今（1）日在中天電視《周末大爆掛》表示，NCC於9月28日週三宣布裁罰民視辣新聞40萬元，民視週五就更正蔣萬安新聞，「罰有沒有用？當然有用！」

黃揚明強調，如果周玉蔻沒有發生這件事情，NCC搞不好繼續裝死！蔣萬安就是有捐過血，太明確了，徐巧芯都去檢舉，而周玉蔻卻扭曲成蔣萬安不敢捐血！NCC開罰後民視馬上更正。

黃揚明直言，NCC罰別家新聞台都特別快，罰綠媒聲聲慢；蔣萬安說，「昨日張善政、今日高虹安、明日蔣萬安」非常有道理！

黃揚明呼籲，要扭轉台灣指鹿為馬的現象，政黨輪替是最好防腐劑！