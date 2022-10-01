中國科學院院士、諾貝爾物理學獎得主、北京清華大學高等研究中心名譽院長、教授楊振寧，於2004年與小他54歲的翁帆結婚，今(1日)是楊振寧的百歲生日，有網友曝光了楊振寧「百歲宴」的畫面，從影片截圖中可以看到，楊振寧身旁正是與他攜手18年的妻子翁帆，兩人相伴畫面令人稱羨。

根據陸媒《澎湃新聞》報導，今年8月，物理學家、中科院院士葛墨林撰寫的《我知道的楊振寧》由商務印書館出版面世。書中序言，葛墨林寫道：「我有幸認識楊先生40餘年。彈指一揮，我也是年過八旬的老人了。每當想起楊先生對我的關懷、幫助，心中總是有一種衝動，想把我瞭解的他的做人做事的點滴記下來，與朋友分享。以我很窄的接觸面，寫的都是小事情，希望大家可以從小事中感受到巨人的風範。」

而在2004年12月24日聖誕前夕，當時28歲的翁帆與82歲高齡的楊振寧於廣東汕頭註冊結婚。近日身在天津家中的葛墨林接受電話專訪，他也提到，楊振寧現在晚年的生活可以平安順遂，翁帆絕對佔有非常重要的角色，葛墨林提及，之前有一次楊振寧因為細菌感染發燒到40度，翁帆就一直守在楊振寧身邊，甚至楊振寧事後回憶，在他感覺快要不行的時候，是翁帆在喊他「達令」，這也讓他的魂魄好像被叫住，回到身體裡。

葛墨林更直言，「我覺得翁帆真的特別像年輕時候的楊師母，也是一個有個性的人」，而在去年推出的《晨曦集》中，裡面也提到了楊振寧怎麼去教翁帆開車，葛墨林說「我是知道的，楊先生喜歡自己開車，直到85歲才讓翁帆開車，自己坐車」，葛墨林強調，那篇文章中也紀錄了許多他們夫妻兩人的生活點滴，因此讀起來特別有趣。