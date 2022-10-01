新竹市長選戰，因為前市長林智堅論文門與球場爭議，以及民眾黨參選人高虹安論文疑雲被狂打，成為六都市長選舉之外，最受外界關注的焦點。民調專家戴立安表示，2個月前，高虹安的民調蠻落後的，但現在明顯大幅成長。

戴立安9月30日在《POP搶先爆》直播節目中表示，新竹市長選戰民調，比較明顯的是，高虹安比較有大幅成長。2個月前，他在做新竹市長民調時，高虹安其實蠻落後的，很難想像2個月之間，林智堅論文風波後，發生這麼多事情。以現在趨勢看來，高虹安和民進黨參選人沈慧虹基本上衝突性比較高，甚至競爭性比較強。在這情況下，可能對國民黨林耕仁來講，版面、議題或討論度，就會少很多。

戴立安接著指出，林耕仁雖然過去擔任市議員時有一些作為，但現在這個選舉氛圍中，反而他被邊緣化了，變成兩位女性的戰爭。 新竹市長選戰，藍綠或許有時會希望去打藍綠對決，去把所謂的白邊緣化，但是實際上不見得可以這樣順利，甚至去單方面操作。

戴立安更分析說，新竹跟桃園是連動的，像9月國政民調就可看出，雖然大家很重視六都市長的選舉，但新竹市在六都之外，也成為大家更重視的一個縣市。他預測，新竹恐會出現棄保的格局，但即使棄保也棄不乾淨，像林耕仁在地方還有自己的支持度，因此會棄不乾淨，這也會牽動後面整個選票上的流動。