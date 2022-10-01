曾有酒駕前科的陳姓男子，平時在善化區夜市擺攤維生，1日凌晨結束工作，開小貨車回家，卻邊開邊喝酒，凌晨1時14分行經安南區本原街一段，逆向撞死步行的劉姓路人，陳男驅車逃逸，將車棄置在車禍現場1公里外的黃昏市場，再找施姓女子開車將他載走，在九份子重劃區獨自下車，警方循線3小時逮人，依肇逃、過失致死與公共危險送辦，施女也吃上藏匿人犯罪官司。

60歲陳男2017年曾有酒駕前科，平時在善化夜市擺攤維生，1日擺完攤開著貨車回家，邊開車邊喝啤酒，疑似精神不濟，行經安南區本原街一段時，開在逆向車道，撞飛外出訪友正步行回家的67歲劉男，劉男事後送醫傷重不治。

強烈的撞擊力將陳男貨車擋風玻璃撞破，他心知闖禍，竟不顧當場倒地的劉男，逕自驅車逃逸，但擋風玻璃碎裂遮擋視線，只好將車丟棄在北安路與怡安路口的黃昏市場，再打電話找來施女將他載走。

施女駕車載著陳男在安南區亂逛1個多小時，陳男心情複雜，在車上告訴施女想投案，最後在九份子重劃區獨自下車離去。

警方獲報後循線先找到施女座車，施女稱陳男剛下車不久，警方在附近尋找，凌晨3時許在生態街查獲陳男。陳男酒測值0.16毫克，全案依肇逃、不能安全駕駛致死罪及肇事逃逸等罪移送臺南地檢署偵辦。施女另依藏匿人犯罪送辦。

陳男屬刑法酒駕累犯且撞死人逃逸，警方除了建請檢察官聲押；另請交通局列入重大酒駕公布名單。

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