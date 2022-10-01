1萬名球迷湧入台南棒球場見證潘武雄「最後一武」，無奈獅隊打線依舊熄火，僅靠林安可陽春炮打破鴨蛋，最終以1比2不敵富邦悍將，苦吞近期6連敗，也讓潘武雄職業生涯最終戰留下遺憾。

獅隊今天為潘武雄舉行引退賽，他擔任先發指定打擊、打第3棒，先發投手潘威倫「有始有終」，成為潘武雄初登場及引退賽的先發投手，但他4打席沒有建樹，8局下他揮棒落空、吞下三振走回休息室，隊友們上前迎接向他打氣，但他臉色凝重，似乎不甘心沒能為球隊建功。

潘威倫首局就被王勝偉、王正棠連續敲安，今天剛上一軍的新洋炮卡洛斯敲出內野滾地球失掉1分，5局上又挨卡洛斯陽春炮，最終用83球投5局，投出6次三振、1保送，被敲8支安打包含1轟、失2分。

面對富邦先發投手安得勝，獅隊打線遭到壓制，前6局僅敲出3支安打、沒能得分。落後2分的獅隊在7局下展開反攻，林安可敲出右外野陽春炮追回1分，但「不練舞」的他回到休息室「直接投降」，把頭伸出來準備讓隊友打，逗趣畫面笑翻全場，不過獅隊也只靠這一轟打破鴨蛋，最終以1分差吞敗。

安得勝用99球投7局，投出2次三振、1觸身球保送，被敲5支安打、失1分，拿下來台首勝，也獲選單場MVP，後援的賴智垣、曾峻岳也力保不失，聯手壓制獅隊打線。

統一獅先發投手潘威倫。（中央社）

富邦悍將新洋炮卡洛斯。（富邦悍將提供）