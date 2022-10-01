國民黨屏東縣長參選人蘇清泉1日晚間於屏東市舉辦競選總部成立晚會，現場8000名支持者擠滿會場，凍蒜聲不絕於耳，國民黨主席朱立倫與立委江啟臣異口同聲表示，民進黨在屏東執政25年，人口不斷外流，是該政黨翻轉，把蘇清泉送進縣政府。
除了兩位前後任黨主席到場力挺，黨籍立委曾銘宗、游毓蘭、廖婉汝等人也都全程參與，包括無黨籍立委高金素梅更陪著蘇清泉大進場，她喊話，希望像她一樣無黨籍的中間選民，能做出正確選擇，在這一次翻轉屏東。
蘇清泉拿到麥克風就炮火猛烈表示，屏東縣民用了20幾年力挺民進黨，除了縣長以外，包括總統、行政院長都是屏東人，但得到的現況是，人口跌破80萬、全國家庭薪資平均所得倒數第二名、年輕人繼續外移工作、農漁產品因為意識型態而無法大量外銷等等。
蘇也端出政策牛肉說，若就任縣長，九九重陽敬老金比照高雄；且由政府代繳健保費，提高老人生活補助金。另外每生一胎獎勵金5萬元；6歲前每月育兒津貼6000元。他保證，未來屏東人口絕對止跌會升。
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