民進黨台中市長參選人1日舉辦藥事團體挺蔡其昌後援會成立大會，蔡其昌表示，台中目前需要「兩帖藥」，分別是大建設跟大福利，希望捷運藍線4年趕快動工，過去被盧市長延宕的大建設可以趕快啟動；營養午餐免費才能趕快減輕爸媽的負擔、敬老愛心卡太難用，他上任會讓用的範圍更廣、用的金額更多，這兩帖藥最終讓台中成為生活首都。

立法委員黃國書也現身相挺，後援會邀請台中市藥師公會黃漢洲擔任總會長及林正民擔任榮譽總會長，更貼心準備藥丸造型的道具，象徵蔡其昌提出的政見能讓台中對症下藥，包含建設特效藥、交通特效藥、社宅特效藥、育兒特效藥及市政特效藥，打通台中市政已阻塞四年的血液循環，呼籲大家一起票投蔡其昌，讓台中更健康。

蔡其昌表示，藥事團體長期以來在立法院有很多法案攸關藥師的權益，他為台灣的藥師公會盡力在立法院做溝通、協調、爭取的工作，現在他要參選台中市長，非常感謝所有藥師的支持。

後援會總會長黃漢洲及榮譽總會長林正民提到，懇託各位朋友投票前一定要看清楚，選擇一個會做事、願意跟市民站在一起的行動市長蔡其昌。