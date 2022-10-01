民進黨新北市長參選人林佳龍(前)1日下午前往新北市新莊區，參加市議員候選人林秉宥的南新莊聯合競總成立大會。(黃敬文攝)

民進黨新北市長參選人林佳龍今(1)日下午前往新北市新莊區，參加市議員候選人林秉宥的南新莊聯合競總成立大會，立法委員吳秉叡、蘇巧慧、賴品妤及議員陳文治到場站台支持，為選戰營造團結氣勢；林佳龍說，國民黨在新北市執政17年，侯市長已經做了12年，市民普遍都想換人、換黨做做看，強調自己會讓新北大翻新，跟台北市成為雙子星城市。

林佳龍表示，自己跟林秉宥是「雙林雙贏」，因為都是雲林子弟所以特別親近，看到現場這麼多鄉親力挺，一定會「新北大翻新，大家一起拚」；林佳龍也大讚陳文治選擇交棒給林秉宥，強調這種提攜後進的想法，正是民進黨最重要的價值跟精神。

針對「新北大翻新」的口號，林佳龍說，競選團隊做了民調，其實大部分新北市民對於國民黨在新北市執政17年，侯市長已經做了12年，普遍都希望換人、換黨做做看，所以我們打出新北大翻新的訴求，也是在訴求新北升格但沒有升級，所以要有大格局、首都圈的規劃，要翻轉軸線，從面向台北市，能夠透過雙港面向世界，要有新的市政願景，讓新北真正脫胎換骨，跟台北市成為雙子星城市。

林佳龍也批評新北市長侯友宜施政越來越退步，許多重要的雜誌所做出的評比都宛如溜滑梯般下滑，很多項目的評比都在後段班，侯市長的滿意度3年內更從原先的弟2名掉到第6名，最後變第9名，更說侯友宜一下去高雄、一下去台北跑輔選，「彷彿新北市沒市長一樣」。

他說，新北市是台灣第一大城市，擁有400萬人口，要做首都圈、火車頭，至少也要跟台北市平起平坐，所以新北市要有自己的都心、自己的捷運路網，所以要建一條溪北捷運，串聯三重、蘆洲、五股、泰山、新莊，再接到板橋跟土城，讓新北市有自己的捷運主幹線，並發行「首都通月票」，不管是捷運、公車、火車，甚至計程車、共享單車都可以使用。

林佳龍也再提出社福政策，包括65歲以上長者免費裝假牙、社會住宅興建2萬戶，其中3000戶在捷運沿建、青年成家基金每戶10萬元、公托幼幼班增設300班、敬老愛心卡增加到600點並擴大使用範圍。