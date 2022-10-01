中廣董事長趙少康（右二）1日晚間到楠梓區國民黨部參加座談會，他認為， 國民黨高雄市長參選人柯志恩（右）會再創奇蹟。（林瑞益攝）

前高雄市長韓國瑜在接受電子媒體訪問時說，高雄市長陳其邁當選是正常，國民黨市長參選人柯志恩當選是奇蹟。柯志恩1日晚間表示，高雄是個充滿奇蹟的城市，於11月26日再看結果。中廣董事長趙少康也說，韓當年當選就是奇蹟，如今柯志恩要再創奇蹟。

趙少康1日到高雄市楠梓區舉行座談會，吸引許多民眾參加。對於韓國瑜評估選情，柯志恩今晚聽了後大笑，她說，韓國瑜一開口都是金句，她記得來高雄的第一場與媒體碰面，就覺得高雄是個充滿奇蹟的城市；韓這麼講，她覺得有點巧合。陳其邁追求連任，他們評估當選是正常，但高雄是一個充滿奇蹟 ，就是反正常，在11月26日再看結果。

趙少康也說，韓國瑜當年當選市長就是奇蹟，他當時競選，有誰認為他會當選？但韓國瑜創造了奇蹟，柯志恩如今要再創奇蹟。

趙少康還指出，高雄難道是民進黨的禁臠嗎？陳其邁說，再給他4年，高雄會起飛，民眾給民進黨20幾年了，給高雄縣33年，高雄起飛了嗎？如果起飛了，有這麼多浮屍，會輪流停電嗎？高雄港的貨櫃總量排名會從第3名變成第16名嗎？再給他40年也起飛不了。

此外，對於9月30日的造勢晚會，綠營批只有9000人，柯志恩對此表示，她感受到民眾滿滿熱情，綠營批人潮少是正常的，如果說人潮多反而是反常。 不管做什麼，他們都會用酸的方式，接下來可能會放個民調再批評，這是他們的SOP。現場光椅子就有兩萬張，還有民眾在旁邊走動。

趙少康也說，從畫面上看有很多人，柯志恩的演講很令人感動，可以打動高雄的人心。9月30日的造勢晚會只是第一場，接下來一場會比一場高，到選舉前達到高峰才是目的。