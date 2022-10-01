睽違兩年，2022年新北市泰山獅王文化節今(1)日在泰山綜合體育館登場，此次獅王爭霸賽來自台灣各地共8組隊伍參賽，新北市副市長謝政達還親自敲響大鑼，宣布賽事開始，而今年的冠軍隊伍則由新竹聯豐龍獅戰鼓團以9.25的高分拿下。

獅王爭霸賽辦理至今第16年，今年更以「榮耀開戰」做為開幕儀式亮點，舞獅技藝是傳統民俗盛事中不可缺少的一環，精采的跳樁比賽每年凝聚泰山人的心，現場更安排泰山六所在地中、小學的學生及菁英獅團們進行百獅進場，學生戴著自製獅王面具頗具有驅邪避煞祈抗疫氣勢。

今年泰山獅王爭霸賽共有8組社會組參賽，參賽隊伍來自全台各地，包括基隆長興呂師父龍獅團、台灣培德龍獅團、基隆吉師打龍獅團、新竹聯豐龍獅戰鼓團、台中大鵬龍獅戰鼓團、台中紘日舘龍獅團、台南雄威舘、中台灣聯誼振興團等菁英獅隊；開幕式設計「榮耀開戰」主題，由新北市副市長謝政達敲響大鑼，舞台上展示今年參賽隊伍的團服，比照國際運動賽事的開賽模式，將榮耀回歸團隊。

同時也規劃榮耀獅王回顧展呈現歷屆經典畫面，除了一樓的弄獅體驗區讓大小朋友可以自由舞獅過過癮，每年都大排長龍的「來去給祖師爺請吃鹹粥」活動也再次舉辦，今年提供1000碗平安粥分享福氣，另規劃獅王英雄榜區可以讓民眾拍照打卡。

顯應祖師聖誕大典遶境活動訂於13日(農曆9月18日)在頂泰山巖及下泰山巖盛大舉行，「禮敬祖師、祥獅助慶」展現泰山人對祖師爺的尊敬與重視，主辦單位安排參賽隊伍以大獅及小獅拜壽祈福，泰山鎮區之寶-大花獅也將共襄盛舉，期盼為新北在地的居民祈福保安，歡迎大家一起來參加熱鬧的遶境活動。