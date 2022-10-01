無黨籍台北市長參選人黃珊珊今日稱國民黨台北市長參選人蔣萬安的教育政見是抄襲、代答；蔣萬安競選辦公室副發言人蕭羽耘指出，蔣萬安8月25日舉行「0-6歲政府政府加倍養，台北爸媽雙倍寶貝」政策記者會，就提出2至5歲私幼學費補助，「真相是黃珊珊抄襲蔣萬安政見」，請黃好好做功課。

蕭羽耘指出，黃珊珊9月21日政見記者會談淨零碳排時，居然說「2023年減排40％、2024減排65％」，事後發現政見嚴重不可行，還修改臉書上的數據跟影片；黃珊珊渾然不覺自己講的減排目標「全球沒人可以做到」，就照著錯誤的文稿唸出來，完全不熟悉自己的政見，事後才用新聞稿更正「2030減排40％，2040減排65％」，簡直就是「讀稿機」。

蕭羽耘認為，黃珊珊被迫當讀稿機，除了個人英雄主義作祟，主要是缺少市政治理團隊，才需要單打獨鬥；蕭羽耘分析，台北市長柯文哲2014年剛上任時缺少執政人才，因此向民進黨大幅借將組小內閣；黃珊珊尊柯文哲為師父，但能力跟團隊又不如柯，台北市民為什麼要被一個不如柯文哲的人來帶領？

蕭羽耘提到，重用「專業人才」是藍營的傳統，前總統蔣經國延攬幕僚團隊孫運璿、李國鼎、趙耀東，奠定十大建設與經濟奇蹟，孫運璿延攬張忠謀返台任工研院長，後來才有半導體產業跟台積電。

蕭羽耘說，蔣萬安的政見記者會，也大多有專業官員共同出席，例如，前內政部長、交通部政次陳威仁談都市規畫與都更、3位前台北市副市長李永萍、邱文祥、陳永仁分別談文化產業、醫療防疫、環境永續；蔣萬安團隊擁有執政人才庫，代表「台北市政準備好了」。