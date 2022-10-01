隨著新北市長選戰進入倒數，雙方陣營的攻防戰也越來越猛烈，近期林佳龍也針對交通、產業政策與新北市府展開激烈交鋒；民進黨新北市長參選人林佳龍對此也批新北市長侯友宜將新北市府當成自己的競選總部，更稱侯陣營應該是要針對政見贊成與否做出具體立場，而非潑髒水。

林佳龍表示，覺得侯市長已經把新北市政府當作自己的競選總部，這為難了很多公務員，應該用他的競選總部自己來談自己的競選議題，「一下交通局，一下子經發局」，那那些都是公務員，還要花時間幫他發新聞稿。

他說，而且以交通政見來講，自己做過交通部長，也沒看過侯陣營提過什麼完整的交通政見，我們提出的都是新北發展，特別是大翻新需要交通大的建設，包括溪北捷運，讓新北有一個捷運的主幹線，另外針對高快速公路立體化，除了提出五大交流道增設匝道外 ，像大漢溪右側會從土城、三峽、鶯歌一直串連到桃園，國三的中和交流道會增設匝道，這個新北市政府也並沒有推動。

林佳龍指出，我們提出的綠色交通的旗艦計畫也是新的，包括綠色交通點數500點，另外還有首都通北北基桃的月票，以及把敬老愛心卡提升到600點，可以坐計程車跟火車等，民主選舉應該是大家提出政見，而不是隨便找公務員去發新聞稿，就抹滅團隊所提出的一個好的政見，那哪一項政見贊成或反對，應該要有具體立場，而不是訴諸這種口水，甚至是潑髒水的行動。