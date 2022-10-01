桃園一名陳姓男子偷吃人妻，數度在車上與公司發生性行為，直到女方配偶湊巧看見2人的對話紀錄，此段姦情才曝光，陳男也因此挨告。桃園地院審結，判陳男侵權屬實，要賠償40萬元為適當。可上訴。

陳姓男子經常與人妻在公司發生性關係。（示意圖／Shutterstock）

判決書指出，男子主張，與A女自2015年間結婚，婚後育有2子女，但陳男明知A女已婚，卻仍與A女發展不正當男女關係，期間多次在外幽會，2人還曾在陳男的車上、公司裡數度交歡，直到他湊巧看見妻子的手機訊息，才察覺這段不倫戀，認為陳男與A女的行為已經破壞他婚姻圓滿安全，情節重大，故依法向陳男請求100萬元精神撫慰金。

桃園地院審理時，陳男不爭執男子的主張，但認為求償金額過高，希望法院能駁回其請求。法官勘驗證據後，認定陳男的確與A女發展不倫關係，A女丈夫求償有據，考量A女與丈夫結婚5年，育有2名未成年子女等，判陳男須賠償40萬元為適當，超過此範圍應予駁回。可上訴。