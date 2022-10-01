民進黨苗栗縣長參選人徐定禎1日與妻子楊士儀，一同出席苑裡「女力『禎』心來相挺——苗栗縣長參選人徐定禎婦女造勢活動」。徐定禎強調，女力「禎」心來相挺，讓苗栗徹底翻轉。他也提出新住民及婦幼政策，打造友善育兒的城市以及協助新住民加快適應在地生活，完整打造宜居新苗栗。

徐定禎今(1日)在臉書粉專貼文表示，女力「禎」心來相挺，婦女造勢活動圓滿成功。苗栗在國民黨長期執政下，人口連年外移，婦女權益不受重視，親子教育缺乏投資，新住民需求也不被看見。他提出設立親子館、增設公托、設置公園共融遊具、擴大補助HPV疫苗、提高生育津貼等婦幼政策，讓縣府共同分攤媽媽們的負擔，將苗栗打造成友善育兒的城市，給孩子快樂、安心的成長環境。

徐定禎指出，苗栗縣登記結婚的新住民人數約1.6萬餘人，佔苗縣人口逾2%，必須要能協助新住民加快適應在地生活，並完善求職就業、法律諮詢等日常生活所需資源。他會盤點縣內資源，積極完善日常諮詢資源，提供新住民朋友最完善的照顧，完整打造宜居新苗栗的願景。

徐定禎接著指出，他的太太和女兒在這次選舉幫了非常多的忙，女力就是這次選戰的強大動力。所以看到這麼多婦女朋友來到現場相挺，感到十分感動。有這麼多女力齊聚一堂，相信團結力大無窮，一定可以扳倒地方派系與黑金政治，讓苗栗徹底翻轉，改變成真。