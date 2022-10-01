在場上以粗暴動作讓對手恨的牙癢癢的貝弗利(Patrick Beverley)，過去曾與「威少」韋斯布魯克(Russell Westbrook)結下深仇大恨，不過在湖人交易來貝弗利後，隨即與韋斯布魯上演了世紀大和解的戲碼，不過看在湖人名宿歐瑞(Robert Horry)的眼裡，2人和好的一幕都是假象。

貝弗利休賽季加盟湖人後，他與韋斯布魯克的互動成為外界最關注的焦點，因為貝弗利曾經在季後賽上，以一季粗暴的防守動作撞傷了韋斯布魯克的膝蓋，導致後者因膝蓋半月板撕裂而宣告報銷，雙方也因此結下了梁子。

加入湖人後，貝弗利(Patrick Beverley)誓言要改善湖人疲軟的防守。(美聯社)

加盟至今近1個月，貝弗利看起來與韋斯布魯克相處上還算融洽，2人時常一起相約練球之外，貝弗利甚至還說自己在湖人最好的朋友是威少，2人似乎已經化敵為友了。

在NBA素有「關鍵先生」之稱的湖人名將歐瑞，也對雙方的關係發表了看法，歐瑞表示過去貝弗利對威少產生的傷害非常大，2人之間的矛盾是很難化解的，「貝弗利弄傷了威少的膝蓋，導致他缺陣了半個賽季，給威少的生活帶來極大的影響，我不認為威少會與他和好，在我眼中2人根本不是好朋友，也不知友誼是從何而來，一切都是胡扯。」