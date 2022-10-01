大陸女星高圓圓2014年嫁給男星趙又廷，婚後生下1女Rhea，升格人母後她的影視作品也銳減，生活重心多放在家庭；最近有大陸網友直擊高圓圓到青島探班趙又廷，捕捉兩人並肩坐在一起看風景，歲月靜好的模樣，大讚他們是掉落凡間的「神仙夫妻」。

最近微博上瘋傳一張高圓圓和趙又廷的溫馨合照，有一名來自青島的網友表示，在當地咖啡廳偶遇趙又廷夫妻，畫面中他們坐在咖啡廳一隅，邊喝咖啡邊看著美好風景，儘管兩人沒有頻繁對話，卻給眾人看到什麼是「細水長流的愛情」。

有網友偶遇高圓圓探班趙又廷，捕捉兩人真實互動。(圖/ 摘自微博)

有網友好奇高圓圓和趙又廷兩人怎麼會在青島，偶遇他們的網友也跳出解惑，「趙又廷在青島拍戲《赤子之心》」，高圓圓是特地來探班，兩人找到空檔進行簡單約會；不少粉絲看到高圓圓和趙又廷結婚8年，還能如此甜蜜，都忍不住感動地說，「美好的感情」、「真幸福」、「在演藝圈裡還能這麼恩愛，實在難得」。

其實高圓圓曾被問到愛情和婚姻裡有無倦怠期，她不假思索地回應，「因為生活中不斷有新的事情在發生，你還沒來得及有倦怠期，又一個新的事情在發生」，也補充說自己的理想婚姻，就是和愛的人平凡平淡過日子。