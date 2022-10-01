台中商銀（2812）於10月1日下午召開董事會決議通過在取得主管機關許可後新設子公司之後將以每股41.4834美元，總共約8,210萬美元收購美國大陸銀行股權，台中商銀預估收購之後可發展美西地區銀行業務平台、提升國際競爭力，以提升整體規模之經濟效益。

台中銀行在公告指出，該公司董事會中決議通過台中商銀於取得必要之主管機關許可後新設子公司，由子公司與American Continental Bancorp進行反三角合併，擬由台中商銀支付現金對價予American Continental Bancorp全體股東，以取得American Continental Bancorp百分之百股份（概念同以現金為對價之股份轉換）。由台中商銀以每股41.4834美元買下American Continental Bancorp股權。

至於該交易案之收購價格合理性，台中商銀表示，是經台中商銀之審計委員會委請獨立專家出具合理性意見書，且審計委員會亦依法就本交易案之公平性、合理性進行審議，其審議結果為此價格應屬合理。該交易案經取得金融監督管理委員會銀行局及經濟部核准、美國當地聯邦政府以及州政府主管機關核准，以及其他正式交易文件（即該交易案之合併計畫暨契約(Agreementand Plan of Merger)）所規定之先決條件之成就後，於10個工作日內或雙方另行合意指定之日期進行本交易案之交割。

台中商銀目前設有營業部、信託部、國外部及81處國內區域分行、馬來西亞納閩分行與國際金融業務分行。American Continental Bancorp主要業務為透過其100％持有之American ContinentalBank經營銀行業務。American Continental Bank設立於2003年10月，主要業務為商業不動產貸款，政府擔保小企業管理局（Small Business Administration）貸款、建築、土地、公寓、一般商業貸款及住家房屋貸款。總行位於加州工業市（City ofIndustry），並有4間分行以及3個貸款辦事處（loan production office），分別位於美國加州、華盛頓州及德州。

台中商銀表示，該交易案完成後，台中商銀即持有American Continental Bancorp百分之百股份，台中商銀擬藉此擴大金融版圖及強化競爭力，致力經營與拓展銀行業務，並持續深耕國際市場。