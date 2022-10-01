俄烏戰爭長達迄今已逾半年之久，此前英國智庫調查俄羅斯武器踢爆，其中晶片有多達三分之二都美國貨，包括英特爾、賽靈思等美企產品，當時各大廠緊急澄清遵守出口管制規定，然近期陸媒揭露疑似俄軍晶片採購清單，赫見多家美國晶片大廠，且連價碼、型號都標示得一清二楚，最貴的一款採購價高達66815盧布（折合新台幣約3.5萬元）。

路透社8月報導援引英國皇家國防和安全智囊團 （RUSI）報告指出，拆解烏軍繳獲的俄羅斯武器發現，裡面有27種武器都依賴西方技術，而這些零組件大約有三分之二都是美國公司製造，其中又以亞德諾半導體 (Analog Devices) 和德州儀器的產品最多，佔其中的四分之一。

針對此事，當時遭到點名的美企全部否認供貨俄羅斯，強調他們遵守出口管制規定，已經停止對俄供貨零組件。

隨著戰事拉長，對武器的需求愈發旺盛，陸媒間流傳一張疑似俄羅斯晶片採購清單，清單內從型號、價格、採購對象都一目了然，型號更以極度重要、重要和一般來區分重要性。

而在極度重要的25個型號中，大多都是由美國晶片巨頭Marvell、航空航天晶片（Holt）、Microship、美光、博通和德州儀器等美企製造；另還包括IDT、賽普拉斯、美企Vicor和AirBorn。

清單上最貴的一款晶片為Altera的FPGA，單片採購價高達66815盧布，在晶片短缺之前，該款晶片成本低於20。