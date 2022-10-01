沈慧虹感謝賴清德一直以來對新竹市的支持與建設，她說，過去賴清德在擔任行政院長期間，支持新竹超過43億建設。（陳育賢攝）

副總統賴清德（右三）1日晚間參加沈慧虹（右四）競總所舉辦的「魔法小虹號」幸福列車第3站活動。（陳育賢攝）

副總統賴清德1日晚間南下新竹市為民進黨市長參選人沈慧虹站台，共同參加沈慧虹競總所舉辦的「魔法小虹號」幸福列車第3站活動，今晚是在天公壇公園推出舞鈴劇場，現場吸引超過2000位親子參加，孩子們的聲歡笑聲全場從未間斷。

前來力挺沈慧虹的賴清德表示，新竹市是兒童城市，過去沈慧虹在新竹市政府與中央聯手推出許多育兒政策，沈慧虹也持續提出育兒「虹包」政見，要加碼公托、臨托、親子館，以及讓夜班爸媽更安心的「夜間臨托」服務，讓新竹新手爸媽「幸福加倍」。

沈慧虹則是感謝賴清德一直以來對新竹市的支持與建設，她說，過去賴清德在擔任行政院長期間，支持新竹超過43億建設，尤其是兒童探索館、通學步道和幼兒園改造經費，中央地方協力，讓新竹市成為真正幸福的兒童城市。

沈慧虹表示，在魔法小虹號活動的場合中，經常看到家長向孩子們講述選舉活動和民主意義，透過正面、歡樂的親子場合，讓孩子們從小參與民主、親身聆聽候選人發表的政見，對民主素養一定有幫助。

沈慧虹強調，為了減輕年輕爸媽的負擔，未來她會在過去市府已經推動、落實的基礎上持續加碼，打造幸福城市。

除了增加公托、臨托、公幼，還要試辦夜間臨托服務，讓晚間臨時有事的爸媽，不必背著想睡覺的小朋友奔波辛苦，市府要在更實際的面向幫助年輕家庭，減輕育兒負擔，當爸媽的神隊友。

此外，她也將持續舉辦這類的藝文活動，邀請優質表演團體，陪伴各位小朋友成長，沈慧虹同時預告，備受市民好評的魔法小虹號下1場次將於10月15日於香山區牛埔夜市舉行，歡迎民眾一同到場共襄盛舉。

而今晚的魔法小虹號親子競選活動，除了副總統賴清德之外，立委柯建銘、前市長林智堅、市議員李妍慧、陳建名、劉康彥、曾資程、鄭美娟、施乃如、曾資程，以及議員參選人林盈徹、劉彥伶、楊玲宜皆到場同歡。

值得一提的是，一手打造歡樂幸福兒童城市的「小智市長」，今晚與沈慧虹等人到達現場時，不少爸媽及孩子不斷要求與沈慧虹與林智堅同框合影，顯見過去小智努力推動的親子軟硬體建設仍大受親子的迴響與感動。