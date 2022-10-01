台灣「羽球一姐」戴資穎贏球也能做環保護地球！中華電信今天宣布邀請小戴擔任永續發展傳播大使，每次她贏球就捐100棵樹木，由林務局規畫，3年目標種植15000棵，讓小戴興奮的說：「我要好好打球，贏更多比賽、種更多樹！」

戴資穎笑說，她不知道這些樹會種在哪裡，但是想到隨著自己獲勝就有更多的樹林，「感覺很酷！」不過自認數學不好的小戴也納悶說：「15000棵是要贏幾場啊？150場！」直呼自己單站奪冠才5勝，通通奪冠也要30站比賽，這個目標其實很拚，就是持續努力。

小戴也自詡為「環保小尖兵」，出門時背包一定放好環保餐具、環保袋、保溫瓶、水壺、飲料提袋。再加上自己是過敏體質，出國比賽不僅自備盥洗用具，連枕頭、棉被、床罩都有防瞞需求，她也都自己準備。如此一來，減少洗滌與飯店備品的消耗，也是為環保護地球盡一份力。

戴資穎近年常透露退休念頭，這次應邀擔任3年的永續發展傳播大使，被問到是否打到2024年巴黎奧運沒問題，她開朗笑說：「對啊！」小戴10月中將飛往歐洲參加丹麥與法國公開賽，其中丹麥站首輪將對上泰國的布莎南，為她的「種樹之旅」揭開序幕。