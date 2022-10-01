中華電信1日舉辦「中華電信 羽你一起護地球 環保營」，邀請台灣羽球天后戴資穎擔任中華電信永續發展傳播大使，也邀請到事前參與環保尖兵募集活動的30位粉絲一同到場響應，現場透過環保手作課程及環保知識問答，強化民眾環保意識。

中華電信也正式宣佈啟動「拍下勝利 種下樹木」三年計畫，除支持國家優秀運動員發展，也希望結合運動員力量為地球出力，未來三年只要戴資穎出賽國內、外羽球賽事，獲勝一場，中華電信即捐贈100棵樹木，該計畫也特別與林務局合作，一起進行種樹造林計畫，預計未來三年將為地球種下15,000棵樹，實際落實綠化減碳，守護地球。

中華電信董事長謝繼茂表示，中華電信2017年起邀請戴資穎擔任代言人，在每一場球賽轉播下，見證戴資穎不斷精進自我的過程。小戴在球場上努力奮戰不懈的精神也感動國人，中華電信希望結合小戴將這份精神運用在環境永續、愛護地球上，號召民眾一同響應。中華電信透過捐樹，配合林務局造林計畫，進行森林復甦培育，民眾則可以透過日常的環保行為，降低對環境的衝擊，共同一起為保護地球努力，讓世世代代都享有美好的環境與生活。

中華電信也特別與台灣新銳設計師-Claudia Wang王子欣合作，穿上運用環保材質製作而成的環保衣，結合她今年時尚秀展示風格，融入設計概念中，以一顆美麗海洋生態的活力星球為主題，結合Claudia Wang的品牌中，讓作品有著綺麗的想像與鮮豔的歐普線條的圖紋條紋色彩，意象上以守護來延伸，表現出中華電信守護地球的孩子，培育大樹為下一代守護美麗的星球。

中華電信總經理郭水義與戴資穎於活動中，一起親身分享「日行環保從我作起」點點滴滴，郭水義表示，中華電信期許為國內企業在全球倡議淨零排放及低碳轉型等趨勢下，發揮領頭羊角色外，同時，更希望大家身為地球一份子，也能落實日行環保實際行動，共同為環境保護盡一份心力，讓人民享受接近零碳生活，讓下一代在美麗地球永續生活，這次與台灣之光戴資穎共同號召全民作環保尖兵，一同加入環保行列，落實環保行動，力推綠化減碳永續力。