美國總統拜登日前在電視專訪中重申，若台海發生前所未有的攻擊，將出兵協防台灣。雖然白宮發言人事後又稱對台政策不變，但這已是拜登任內第4度的類似談話。對此，旅美學者林環牆今（1）日就在臉書上表示，「針對拜登如此重要的公開宣示，只看到台灣外交部發言人做出回應，層級低，根本毫無鼓舞士氣的戰略意義」，更直言「蔡英文終究會是台灣歷史的恥辱」，引發討論。

林環牆今日在前立委林濁水的貼文中留言指出，「2個禮拜前，拜登第四度明確表示，一旦中國進行前所未有地侵略台灣島時，美軍會出動防衛。針對拜登如此重要的公開宣示，只看到台灣外交部發言人做出回應，層級低，根本毫無鼓舞士氣的戰略意義」。林環牆更強調，「蔡英文則始終噤聲不語，在過去兩個星期內，一直龜縮著，根本就不知如何回應拜登出兵護台的談話！」林環牆還說，「面對這麼一個毫無品格的領導人，敗壞民主法治與道德正義，台灣人民的信心、團結、以及抗敵護台意志，如何會不受到傷害？蔡英文終究會是台灣歷史的恥辱」。

林環牆最後也說，「美國、中國大陸、台灣、日本彼此有利益重疊，也有利益衝突。在東亞西太平洋的圍棋盤上，台灣有自主落子的籌碼嗎？戰略博弈的思考，很重要，也很複雜。台灣需要雄才大略的領導人，不能簡化成相不相信拜登總統」。