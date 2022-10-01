一名人妻在臉書訴苦，稱婆婆不分上班或休假日，總是三不五時為了小事情打電話來，舉凡家中電扇壞掉，再到鄰居冷氣壞掉等都會打電話問解決方法，每次看手機都至少5通來自婆婆的未接來電，實在讓她好困擾。

這名人妻在臉書粉專《靠北婆婆2.0》匿名投稿，透露婆婆經常為了雞毛蒜皮的小事情打電話給老公，不分上班日或是休假日，每次老公忙完手邊事情，確認手機通知時至少都有5至6通婆婆的未接來電。

原PO進一步解釋，婆婆曾為了小東西不見，或是電扇壞掉如何修理、手機按鈕不見、電話有雜音、鄰居冷氣壞掉等事情打電話來，起初還會擔心婆婆有急事要聯繫，後來逐漸習以為常，甚至婆婆見打電話沒人接，還會質問「上班為什麼不能接電話？」讓她無奈直呼「上班都快忙翻，誰有空跟你講這些小事啦！」

文章曝光後，不少網友留言表示，「請老公慢慢開導老媽，沒耐心溝通不能體會上班的苦。也許真的太閒了」、「婆婆無法理解上班的辛苦 她就活在自己世界 原諒她的無知」、「直接不接電話就好」、「老人家沒安全感」、「跟我婆婆一模一樣」、「我公公也這樣」、「也算是老公放縱出來的，真的受不了要立好界線，狠下心不理睬，才有可能改善」。