基於集團策略發展考量，台中銀1日董事會決議通過該行在取得主管機關許可後，新設子公司將與美國大陸銀行（American Continental Bancorp）進行反三角合併，擬由台中銀支付現金對價予American Continental Bancorp全體股東，並取得對方百分之百股份，將對方納入台中銀的子公司。

上述交易案的對價，將由台中銀支付予American Continental Bancorp股東，每股現金對價41.4834美元，並得依照正式交易文件規定調整之。上述交易案資金來源，為台中銀的自有資金。

台中銀總經理賈德威說，該行新設立的「特殊目的子公司」，與對方American Continental Bancorp進行合併後，上述新設立子公司為消滅公司；American Continental Bancorp為存續公司。而American Continental Bancorp董事會1日亦通過此議案。

上述交易案完成後，American Continental Bancorp，將成為台中銀百分之百持股的子公司，台中銀擬藉此擴大金融版圖及強化競爭力，致力經營與拓展銀行業務，並持續深耕國際市場。若能充分發揮綜效，對台中銀日後每股盈餘與每股淨值，應有正面的助益。

賈德威透露，上述交易案收購價格，業經該行的審計委員會，委請獨立專家出具合理性意見書，且審計委員會亦依法就此交易案的公平性、合理性進行審議，其審議結果為此價格應屬合理。上述交易案概念，同以現金為對價股份轉換。

賈德威指出，上述交易案經取得金管會銀行局及經濟部核准、美國當地聯邦政府，及州政府主管機關核准，及其他正式交易文件（本交易案的合併計畫暨契約）所規定的先決條件成就後，將於10個工作日內，或雙方另行合意指定日期，進行該交易案的交割。 賈德威說，American Continental Bancorp主要業務為透過其100％持有American Continental Bank經營銀行業務。American Continental Bank設立於2003年10月，主要業務為商業不動產貸款，政府擔保小企業管理局（Small Business Administration）貸款、建築、土地、公寓、一般商業貸款及住家房屋貸款。

American Continental Bancorp總行，位於加州工業市，共有4家分行，及3個貸款辦事處，分別位於美國加州、華盛頓州及德州。