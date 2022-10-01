從今年起電競將在本屆的亞洲運動會中首度列入正式比賽項目，也代表電競已漸漸受大眾接受與普及化，三星也看準遊戲玩家市場，宣布在台引進3款奧德賽Odyssey系列電競螢幕新品，包括Odyssey OLED G8曲面電競螢幕、Odyssey G7平面電競螢幕以及Odyssey G6 1000R曲面電競螢幕，三款均內建智慧電視介面，即可輕鬆享受如Netflix、YouTube等串流媒體服務，12月31日前購買指定機種更享登錄送優惠。

三星全新34吋Odyssey OLED G8曲面電競螢幕，定價5萬900元，預計於11月下旬起全台各大指定通路陸續上市。（三星提供）

全新的Odyssey OLED G8曲面電競螢幕採QD-OLED面板，結合Neo量子AI高效處理器，通過DCI-P3 99%廣色域、DisplayHDR True Black 400認證，更能展現生動色彩，黑階表現層次更豐富，打造沉浸式遊戲場景，支援175Hz畫面更新頻率、0.1ms反應時間，讓任何遊戲都能流暢不卡頓，加上銀色機身設計流淌未來科技感非常搶眼，12月31日前買再享登錄送Galaxy A53 5G。

三星全新Odyssey G7平面電競螢幕，推出32吋以及28吋兩種選擇，定價為2萬5900元及2萬900元，預計於11月上旬起開賣。（三星提供）

三星全新Odyssey G6 1000R曲面電競螢幕，推出32吋與27吋選擇，定價為2萬2900元及1萬8900元，預計10月上旬起上市。（三星提供）

另外Odyssey G7平面電競螢幕則搭載IPS面板、4K UHD高解析度，展現細膩的畫面，支援AMD FreeSync Premium Pro及NVIDIA G-Sync 相容技術，提供低閃爍、低延遲的暢快遊戲體驗，3A大作都能流暢暢玩，還有Odyssey G6 1000R曲面電競螢幕，具備240Hz畫面更新頻率與1ms反應時間（GTG），用戶能精準操控每個動作，加上1000R曲率打造沉浸感十足的視覺感受，更具備Odyssey系列指標性的CoreSync光效自動調整設計，能自動偵測畫面顏色，並延伸至真實環境燈光，彷如置身於遊戲現場，打造無與倫比的臨場感。