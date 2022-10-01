不少國小學童回家作業的天真答案，時常讓大人們哭笑不得。一名母親分享自己小學女兒的國語考試，明明造句沒寫錯，卻被老師扣了一分，一問之下才得知真相，大罵女兒實在該打。

女網友在臉書《爆廢公社二館》PO出女兒的國語試卷，只見造句題目「由於...所以...」，女兒寫下「由於我沒有帶課本，所以老師叫我去外面站」，雖然答案讓老師哭笑不得，但明明沒有錯，為何會被扣一分？也讓網友一頭霧水，質疑老師是否玻璃心。

女兒造句看似沒寫錯，卻被老師扣分，媽媽一問原因傻眼。(圖／爆廢公社二館)

原PO解釋，一問之下，才知道原來女兒偷偷修改過答案，原本女兒寫「由於我沒有帶課本，所以老師去外面站」，讓她實在傻眼，「小女國文亂七八糟」、「答案時常讓老師哭笑不得」。

網友們也紛紛留言揶揄：「老師自責，所以自己去外面罰站，是個好老師」、「學生沒帶課本還罰老師去外面站，你女兒吃熊心豹子膽了？」、「老師有夠無辜XD」、「難怪被扣分」。原PO也表示，自己支持老師嚴厲教育，女兒不乖亂寫答案，拿藤條教育都可以。