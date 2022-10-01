放下球棒並掛起統一獅55號球衣，潘武雄正式卸下球員身分，接下來他將以「潘教練」繼續為球隊做貢獻，「雖然有不捨，但我沒有離開你們，我的心永遠與你們同在，沒有你們就沒有現在的潘武雄，希望球迷能繼續支持統一和中華職棒。」

雖然「最後一武」以輸球作收，讓潘武雄引退賽留下遺憾，但賽後引退儀式有歡笑也有淚水，「三代獅」林岳平、高國慶、王子菘、陽東益、莊景賀、高志綱、劉芙豪、楊松弦、郭岱琦「經典現身」，最後主持人介紹指定打擊潘武雄。

「餅總」久違站上投手丘就是對決老戰友潘武雄，1好球後他連打2個界外球，最後打穿高國慶鎮守的一壘防區，最後用安打為球員生涯畫下完美Ending。

潘武雄隨後將手中球棒放在展示架上並掛起55號主場球衣，象徵他卸下球員身分，接下來將以「潘教練」繼續為球隊貢獻。

潘武雄在引退感言一一感謝球團、行政人員、防護員及一路上指導過他的教練，「謝謝當初選我進統一的林增祥領隊，謝謝你當初相信我，給我機會踏進職棒殿堂，今天我站在這裡，我沒讓你失望。」

他也感謝前總教練呂文生，「在他的帶領之下，教會了我們團結、互相信任、堅強和韌性，也讓我快速成長，讓我拿下輝煌成績。」最後潘武雄感謝他的家人，「謝謝我的老婆，你總是把家和小孩照顧的很好，當我比賽不順利時，我會擺個臭臉回去，也謝謝你的包容。」

提到最愛的家人潘武雄不時哽咽、淚崩，「我的媽媽一直以來很擔心我的身體，總是叫我比賽要小心一點，但我還是受傷了，回家時看得出來你的不捨，現在我要退休了，不會再拼過頭了，請你放心。」

潘武雄十分開心自己能在台南球場引退，「因為這裡每個角落充滿了我的足跡，充滿太多太多回憶，進到球場這裡就像第二個家，跟球迷一起奮戰、隊友、教練一起打拼，我們就像一個大家庭，缺一不可。」

祝福影片中彭政閔、剛引退的富邦悍將傳奇洋投羅力、副總統賴清德也都獻聲送上祝福，最後看到潘爸爸出現，再度逼哭潘武雄淚水。