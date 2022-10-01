峮峮（吳函峮）不僅是中職啦啦隊女神，在主持方面也有亮眼表現，近日她受邀擔任路跑活動大使，她也在IG曬出一系列路跑的美照，真實身材全都露，讓網友全都暴動。

峮峮現身大佳河濱公園參加路跑活動，只見她紮起高馬尾，穿上藍色T恤搭黑色運動短褲，而她綁起衣角，露出平坦小腹，一雙筆直長腿相當吸睛，她也開心和自己的人型立牌合影，網友見狀也直誇太可愛，「峮峮本人好漂亮」、「峮變瘦好多好美喔」、「早上看到本人真的好可愛」。

其實，擁有甜美笑容的峮峮，因為場邊球迷幫忙拍攝一部「炸裂陳子豪」的影片，不僅讓她人氣扶搖直上，還紅到日本去，被日媒封為「台灣第一啦啦隊美少女」，而擁有E級好身材的她，今年2月推出第2本寫真書《QUNing》，她也透露年前開始管理體態，比起最胖時瘦了8公斤。

近來峮峮除了中信兄弟「Passion Sisters」啦啦隊的工作，也成為節目《飢餓遊戲》的主持人，自然不做作的表現亮眼，受到外界不少好評。