董事長開講粉絲見面會吸引許多民眾參加。（民眾提供／邱立雅竹縣傳真）

民眾黨新竹市長參選人高虹安與美麗島電子報董事長吳子嘉、民眾黨宜蘭縣黨部主委李偉華、名主持人黃暐瀚以及直播大王朱學恒，1日晚間在新竹市舉辦董事長開講的新竹粉絲見面會。會中眾人討論近期熱門話題，主角之一的高虹安則認為新竹市長選戰是一場「價值的戰爭」。

當晚的粉絲見面會除了吳子嘉、李偉華、黃暐瀚、朱學恒以及高虹安，民眾黨主席柯文哲的父母也出席參與，民眾黨新竹縣市各級民代參選人也出席力挺活動，並在見面會中一一與現場觀眾打招呼問安。

見面會首先由吳子嘉出示台灣民眾在乎的事情大調查，包括政府花400億採購疫苗的合約密件，共有72％的民眾認為有必要公布給立委，有55％左右的民眾關心司法改革以及追查弊案打擊貪汙。高虹安則認為司法改革不滿意程度高，雙標政府行事不公開、不透明，希望大家睜開眼看清楚。

朱學恒則認為民眾要做個好的在野黨，讓執政黨兢兢業業，尿布髒了就要換，執政黨髒了也是要換。現在言論自由倒退，唱歌會被告，人民失去唱歌嘲諷政府的自由，連送花也被告，當人民恐懼政府，即為暴政。

高虹安則表示，若她當選，將徹查新竹棒球場所有過程，因為人民有知的權利，了解公共工程的缺失，重點要能了解發生原因，透過制度避免發生。過去這段時間她走過大街小巷，蒐集民意化為政見，像是大新竹合併應該為大新竹生活圈共好，以務實來說，新竹縣市兩個政府應該要有整合治理平台，若當選將會立刻與新竹縣長討論成立平台，解決困難。

對於近期新竹市長選戰白熱化，高虹安認為自己遭到民進黨傾全黨之力攻擊，把她沒講過的話放到她身上，甚至夾報數萬份攻擊她，她感嘆「造謠靠一張嘴，澄清的跑斷腿」，此次新竹市長選戰已成價值的戰爭。