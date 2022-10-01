現代科技發達，靠著修圖技術每個人都可以變成自己喜歡的模樣。不過日前有一名哥哥表示，身材微肉的妹妹平常在網路社群上傳的照片都有修圖，不過在和男網友見面前妹妹有如實告知，豈料碰面後男網友竟然以看夜景為由，特地把妹妹載到山上丟包，讓妹妹心靈超受傷，在山上待了一個小時，才打電話跟哥哥求助。

這名哥哥在《Dcard》發文表示，妹妹從小就是肉肉的「棉花糖女孩」，對自己沒什麼自信，不過上高中後妹妹開始打扮，靠著濾鏡和修圖技術，在網路社群上也擄獲不少粉絲，甚至喜歡上使用交友軟體，「因為只有在那邊，才能感受到男性的善意」。

原PO表示，前幾天某個男網友想要約妹妹見面，但她卻以自己「胖胖的」為由婉拒，但男網友不肯罷休，直說一點都不在乎，沒想到當兩人碰面後，妹妹明顯感受到男網友的錯愕，吃飯時對方還說錢包不見，要妹妹先幫忙買單。

所幸兩人相談甚歡，妹妹見男網友態度不錯，也答應讓對方騎車載上山看夜景，殊不知男網友根本不懷好意，上山後謊稱要去廁所，甩掉妹妹後逕自騎車下山，被丟包的妹妹心靈受創，在山上足足哭了一個多小時才打電話給哥哥求助，而這名哥哥更心疼發文：「胖錯了嗎…有必要這樣欺負人嗎？」

貼文曝光後，許多網友都怒了，紛紛留言聲援這名被丟包的妹妹，「沒辦法接受的話，吃完飯找個理由就走啊，還特地丟包真的惡劣」、「公布那個男生吧，太缺德！」、「希望你可以給妹妹一點鼓勵，讓自己變得更好，運動、學打扮，就會更有自信」、「就算胖胖的女生也是值得被愛的！她只是運氣不好遇到爛人而已」。