彭佳慧1日在台北小巨蛋開唱，開心與粉絲互動。（羅永銘攝）

金曲歌后彭佳慧1日在台北小巨蛋舉辦「怎樣 Julia／Run Wild」演唱會。她唱〈我先請〉後，紛紛介紹坐在台下的星友們，剛好她的好姊妹黃嘉千先前與加拿大籍丈夫夏克立爆出16年婚變，彭特別向黃嘉千喊話送暖，「我希望她在不久的將來，帶給我們非常棒的消息，雖然最近有點低潮，不要忘記我們都在，我們會陪妳」。

黃嘉千雖然低調戴著帽子，但只見她掩面拭去眼角的淚水，情緒十分激動，彭佳慧接著安慰說「有志者事竟成，妳看我變多漂亮，妳有一天也會變漂亮的，我第一屆金曲新人獎入圍時，她（黃嘉千）跟我一起入圍，希望黃嘉千可以繼續唱歌」，更清唱梁靜茹〈分手快樂〉獻給黃嘉千，黃也比讚回應，大展姊妹好友誼。

彭佳慧在演藝圈擁好人緣，林美秀、曾國城、許傑輝、方馨、周蕙、A-Lin、民雄、艾怡良、黃大煒、鄭怡、Lulu黃路梓茵、康康、林凡、羅文裕、NONO、陳威全、楊千霈等人到場力挺，現場星光熠熠。