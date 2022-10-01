彭佳慧邀來14歲兒子擔任嘉賓對唱。（羅永銘攝）

彭佳慧與黃宣對唱，互動逗趣。（羅永銘攝）

金曲歌后彭佳慧1日在台北小巨蛋舉辦「怎樣 Julia／Run Wild」演唱會。時隔5年、第3度登上小巨蛋的她，邀來14歲兒子「Brandon」首度同台對唱〈關你屁事啊〉及YELLOW黃宣合唱〈戀愛，俘虜〉。他的兒子一開口秀流暢Rap，大展音樂天份，兒子說：「這次是在媽媽的邀約下答應站上舞台，很緊張。」

她看到兒子一上台，興奮介紹：「他是我兒子，我超級緊張。」並向兒子喊：「媽怎麼教你的，先問好。」隨後看著兒子忍不住感嘆：「你怎麼這麼帥，你媽媽誰啊？怎麼生這麼帥。」她自虧首度與兒子公開合體十分激動，「我真的語無倫次，出道26年的第一次」。

她也問兒子為何會答應來小巨蛋演出？兒子開心表示，「因為妳的禮物，球鞋」，還突然拿出聯絡簿請彭佳慧簽名，她幽默說：「我只簽CD。」最後熱情與兒子擁抱，兒子笑說：「今天限定。」她感嘆說：「兒子正值青春期，很久沒抱我了。」

彭佳慧一開場，身穿桃粉紅紗裙、站上5層樓的高台飆唱〈對面的我〉、〈訊息〉等歌曲揭開序幕，熱情向粉絲打招呼，「小巨蛋的朋友大家好，我回來了，距離上次已經5年了，大家還好嗎？」，並提到，這次挑戰在5層樓高又嘗試新的唱法，難度極高，「我在5樓唱這樣的東西，但你們聽起來、看起來會比較開心、比較爽。」 彭佳慧小巨蛋吸引1萬粉絲支持，票房粗估吸金2500萬元。