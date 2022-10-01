九合一選舉進入倒數，新竹市長戰況激烈，日前《美麗島電子報》最新民調指出，民眾黨參選人高虹安支持度以29.9%領先，對此，《美麗島電子報》董事長吳子嘉今（1）日就指出，「高虹安在年輕人之中，民調第一名，還是很有機會，但還是有危險，因為民進黨的支持者仍然執迷不悟，在60歲以上的民調大幅度落後」，引發討論。

吳子嘉今日在「董事長開講粉絲見面會 X 三本柱合體」新竹站活動中指出，「現在我們面臨的是一個價值的挑戰」，吳坦言，「剛開始參加民進黨的理念非常簡單，就是推翻『獨裁政權』」，結果到了今年開始，民進黨的學習能力非常好，學習到了「簡單粗暴、沒有廉恥心」，是今天民進黨的特性，吳子嘉強調，「今天林智堅和張善政在桃園根本不是在選舉，已經不只是誠信抄襲問題，是價值觀問題，我們該怎麼教下一代？」

吳子嘉也表示，「我們家兩個小孩都是台大畢業，這件事情我最憤怒，我花了很多錢把我的小孩培養成台大畢業，結果林智堅一個人把台大變成『烏龍大學』、『野雞大學』，這是我最憤怒的一件事情，這種人居然還敢在新竹立足，如果新竹人連這種事情都能接受的話，那這個城市是要墮落的」。

但吳子嘉話鋒一轉，「高虹安在年輕人之中，民調第一名，還是很有機會，但還是有危險，因為民進黨的支持者仍然執迷不悟，在60歲以上的民調大幅度落後，換言之講，新竹在這一戰裡面，變成台灣一個非常重要的指標，一個進步的指標和貪污的指標，請大家要開始覺醒，加油努力」。