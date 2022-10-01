上周帶隊參加青少年盃，花蓮女足遭台北熊讚0比0逼和，陳雅惠今天回到木蘭聯賽重現「獵熊」本領，於76分鐘踢開平手僵局，助花蓮2比1力克熊讚。花蓮本季對熊讚以2勝1和做收，且兩顆對戰致勝球都由陳雅惠攻入，也使花蓮7勝4和繼續獨走。

花蓮與熊讚在8天內兩度對決，花蓮上役少了陳雅惠與林凱玲（確診），今天人手到齊又回到整修大半年的花蓮縣立田徑場，一開賽就展現主場優勢。第17分鐘林雅萱在罰球弧頂回傳，助攻左後衛卓莉萍從30碼外世界波遠射破門，讓花蓮先馳得點。

上半場補時階段，熊讚獲得前場自由球，後衛陳若瑋一腳打進球門右上死角，讓兩隊上半場戰成1平。下半場陳雅惠挺身而出，兩度在右側禁區起腳射門，雖然第1次被熊讚替補門將王郁婷封出，但踢得好不如踢得巧，第76分鐘的射門打中熊讚後衛章紫諾的腳折射入網，也助花蓮中止最近的2連和。

台中藍鯨田中麻帆（右）對高雄陽信首開紀錄後振臂歡呼。（中華足協提供）

衛冕軍台中藍鯨則繼續緊追花蓮，田中麻帆今天先在開賽第20分鐘，接應賴麗琴助攻破門，3分鐘後又在禁區外遠射，高雄陽信門將陳巧倫雖然勉強封出，卻無法阻止藍鯨前鋒粘菁云的補刀頭槌。陽信直到全場補時才靠李綉琴的12碼球打破鴨蛋，讓藍鯨主場2比1帶走勝利。

藍鯨拿下2連勝，在多賽1場的情況下以4分之差緊追花蓮，輸球的陽信則被新北航源超車，落居第4。航源「小跑車」陳燕萍今對桃園戰神1頂1射，陳郁安、陳英惠、范妤瑄也各進1球，以5比0讓桃園戰神吞下開季11連敗，航源也以2分之差躍居第3。