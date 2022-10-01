華碩文教基金會與公視為鼓勵新世代透過影像創作，揮灑創意、傳遞感動，共同舉辦的「感動久久」邁入第13屆，今（1）日舉行頒獎典禮，由華碩文教基金會執行長魏杏娟與公視副總經理謝玒玲代表出席。

本屆評審邀請到榮獲國內外大獎肯定的金馬電影導演黃信堯、身兼導演、編劇、作家三重身分的劉梓潔、深獲各大品牌喜愛的鬼才廣告導演盧建彰、曾與香港名導王家衛合作拍攝《擺渡人》的知名導演賴孟傑、憑藉《誰是被害者》一舉斬獲金鐘新人獎的演藝新星李沐，以及公共電視影像專業主管共同參與。

「感動久久」今年擴大獎項數量，自入選決賽的16件優秀作品中，頒發出金、銀、銅獎外，另設有優選、佳作、網路人氣獎與華碩特別獎。

華碩文教基金會執行長魏杏娟表示，今年「感動久久」已邁入第13屆，很開心每年都能看到年輕學子透過影像來抒發對社會的關懷，每一件作品都感動人心，也期許每一位同學能繼續發揮創意與對社會的關心。

「感動久久」以培養台灣新生代的影像創作人才為宗旨，多年來鼓勵學子透過影像發掘日常的感動故事。本屆報名件數達216件，總計84所學校共襄盛舉，隨著新媒體的盛行，除國高中生參賽比例創歷年新高，更有國小團隊參賽。

今年同樣採不限題材、手法的徵件方式，參選的作品主題格外多元，涵蓋了家庭價值觀、傳產再造、身份認同與疫後新生活等。導演賴孟傑與盧建彰讚許年輕世代的創造力與執行力，也勉勵更多新世代投入影像製作。

首次擔任評審的新生代演員李沐也分享心得表示，在評選過程中得以向四位導演學習，以多元的角度欣賞不同創作者對於「感動」的詮釋。

導演劉梓潔表示，科技進步使得影音創作技術門檻降低，年輕世代除了創意之外，動畫技術精細與高執行度也令人覺得可喜。

導演黃信堯也給予創作者建議，像這樣僅有三分鐘以內的影片長度並不易掌握與發揮，因此呈現內容不要太多、太大，專注講述一件事就好。

徵選活動將搭配後續的校園講座，讓有志投入影視創作的學子能與影視從業人員面對面談話，透過零距離互動，了解業界實務經驗與心得，也盼藉此平台延續及擴大「感動久久」影響力。