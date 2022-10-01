反戰出了名的俄國前總理卡西亞諾夫（Mikhail Kasyanov）早前直指普丁總統拿核武做威脅根本是「虛張聲勢」，預測政權2年內就會垮台。如今局部動員令使情勢有所轉變，更斷言3個月內普丁就會自動請辭，進一步解釋3大關鍵因素。

英國《太陽報》（The Sun）30日報導，現年64歲的卡西亞諾夫於2000至2004年間，在普丁（Vladimir Putin）掌權下擔任首位總理，向來熱於批評這位領導人。年初戰爭爆發便逃離俄羅斯，沒有人知道他躲到哪裡；近日接受天空新聞台(Sky News)的採訪時說道，前老闆時間不多了，相信他自己該明白這一點，強調主要有3項「逐漸擴大的問題」嚴重威脅普丁權力。

現年64歲的卡西亞諾夫於2000至2004年間，在普掌權下擔任首位總理。(圖/路透社)
現年64歲的卡西亞諾夫於2000至2004年間，在普掌權下擔任首位總理。(圖/路透社)

一、烏克蘭軍隊獲得北約和西方的支持不斷強壯，正從俄軍手中奪回更多領土；二、國內不受歡迎的局部動員令至今造成社會動盪，將是普丁執政20年來最冒險的決定，民調正大幅下滑；三、西方對俄羅斯的制裁悄悄奏效，重創俄國經濟。

另據《每日郵報》(Daily Mail Online)報導指出，動員軍隊是二戰後首次採取的類似策略，像是長達10年的蘇阿戰爭及兩次車臣戰爭都曾大規模徵兵。

卡西亞諾夫補充，「我不認為普丁身邊有任何人能讓他離開，但我認識他們，一致建議他趕快走，這是最和平的方式，大概3個月後，總統本人就會自願做出正確的決定。」

文章來源：Putin's exiled former Prime Minister claims Russian despot's nuclear bomb threat is a 'BLUFF' and his regime 'will collapse within two years'
文章來源：END OF DAYS Putin faces being forced out within three months despite his nuke threat speech, says tyrant’s former PM
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