潘武雄「最後一武」以4打數無安打結束，8局下一壘有人時他揮空遭到三振，他坦言對這次打擊結果十分不甘心，隊友們暖心獻上安慰，但他忍不住自責，向林岳平、高志綱說抱歉，他苦笑說：「本來想說沒有百分百至少也要6、70，但今天大概只有30，可能快到0了。」

引退賽扛熟悉的第3棒，首打席敲出二壘滾地球，第2打席敲出左外野深遠飛球遭到接殺，接下來2次打擊都遭到三振，球隊最終也以1比2惜敗富邦悍將，苦吞6連敗，潘武雄「最後一武」留下遺憾。

「真的很可惜也很不甘心。」潘武雄認為，最可惜的是後面有許多球可以做攻擊，自己卻沒有掌握好，「8局被三振很不甘心，因為不想要打到壞球，結果自己工作沒做好。」他嘆了口氣安慰自己，「過去就過去了。」

17年球員生涯告一段落，接下來他將專職成為「潘教練」，繼續用經驗帶領這群獅子軍前進，他坦言尚未想過退休後想做什麼事，「球隊現在比較低氣壓，希望大家能找回2020年總冠軍的那個感覺，球季還沒結束，希望有奇蹟再出現。」

看到1萬名球迷擠爆台南棒球場，潘武雄又驚又喜，「我覺得自己的身分沒像陳金鋒、彭政閔那麼高，很謝謝他們來看我。」

賽前總教練林岳平「鐵口直斷」說潘武雄引退儀式一定會哭，結果不用等到賽後，賽前簽名會他就淚崩，「我本來還在休息室跟球員嘻嘻哈哈，結果走到大門口看到那麼多人，就說：『怎麼辦？慘了。』工作人員以為我走不出去，我那時候已經想哭了。」

接下來潘武雄將轉換身分繼續為獅隊做貢獻，他認為陣中獅子軍最像他的接班人應該是陳傑憲，並笑說會盡力達成陳傑憲成為「憲神」的願望，「他很像我年輕的時候，擊球感覺很好，之前他低潮時我也有助益他，彼此做交流，我跟他說覺得好的就留下，不好的丟掉沒關係。」