湖人新賽季將再次向總冠軍發起挑戰，身為球隊領袖的詹姆斯(LeBron James)及「一眉哥」安東尼戴維斯(Anthony Davis)，肩膀上負擔的責任也將越大，2人即將攜手迎接合作的第4個賽季，不過由於上賽季的挫敗，可能導致2人關係產生裂痕。今日接受美媒《Spectrum SportsNet》訪問時，詹姆斯打趣地說自己是安東尼戴維斯最要好的朋友，看來2人仍是維持著親密的友誼。

湖人休賽季最火熱的話題，莫過於是簽下了防守悍將貝弗利(Patrick Beverley)，「瘋狗貝」過去曾與「威少」韋斯布魯克(Russell Westbrook)結下深仇大恨，不過就在湖人舉行的加盟記者會上，貝弗利隨即與韋斯布魯上演了世紀大和解的戲碼，在媒體面前似乎盡釋前嫌的他們，等到新賽季來臨之後，2人是否真能攜手合作下去仍不得而知。

相較之下，曾經一同打下總冠軍的詹眉組合，已經建立起多年的革命情感，2人的關係是不容置疑的，不過還是有媒體問及與「一眉哥」私底下的關係，詹姆斯也逗趣回應，「能跟他當隊友很開心，更驕傲的是能成為他最棒的朋友，他說我不是他最好的朋友，但我才不管他說什麼。」

玩笑過後，詹姆斯也大讚「一眉哥」的人格特質，也強調自己很榮幸能和如此偉大的球員共事。不過這幾句話聽在老搭檔「閃電俠」韋德(Dwyane Wade)的耳裡，可能會讓他心中不是滋味，畢竟2人從出道以來一直以兄弟相稱，威震聯盟的「詹韋連線」更是幫助熱火贏下2座總冠軍。