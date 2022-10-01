桃園一名50歲翁姓男子先前與女下屬有公務交流，未料竟在聚餐後，強行把女下屬拉上車強吻並摸下體，慘被對方報警提告。桃園地院審結，依利用權勢猥褻罪，處2月徒刑，得易科罰金6萬元，緩刑2年。可上訴。

判決書指出，翁男為桃園某間公司的組長，2019年間因工作關係而與女子A共事，翁男明知A女為他的下屬，卻仍利用權勢，趁聚餐時同席同事已離去，強行把A女拉上自己的車親吻，同時伸手觸摸A女的下體猥褻得逞，後經A女不堪受辱，前往警局提告，全案才曝光。

翁男接受警詢時，坦承有把A女帶上車親吻，也承認有觸摸A女下體，但辯稱為兩情相悅，但另名證人證稱，有看見翁男將A女拉上車，而A女坐在副駕駛座上褲子拉鍊被拉開且正在哭泣等事實，檢察官認為翁男罪證確鑿，故依法將其起訴。

桃園地院法官認為，翁男為A女上司，卻只為滿足私慾而絲毫不尊重A女性自主權，對於A女身心造成傷害，考量翁男終於認罪，也與A女達成和解，A女也同意給翁男一個機會等，依對業務關係受自己監督之人利用權勢猥褻罪，處有期徒刑2月，得易科罰金6萬元，緩刑2年。可上訴。